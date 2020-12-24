جمال الليثى: لم يتواجد سوى الأطقم الطبية بالشوارع وقت الحظر

قال الدكتور جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه كان من الواجب تغيير فى خطة إنتاج العلاج، لاتجاه الدولة فى إنتاج الأدوية المطلوبة فى جائحة كورونا، منوها إلى أن أكثر ما تسعى إليه الوزارة هو تحقيق سلامة المواطن المصرى، وجد العديد من دورات العمل الإضافى لجميع الأطقم الطبية، وحتى أن تصل فترات العمل أحيانان إلى 36 ساعة عمل، مؤكدا أنها قد تكون ظروف استثنائية لوجود تلك الجائحة.





وأضاف جمال الليثى، خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة بشأن إصدار بروتوكولات علاج كورونا، أن لا يوجد من يسير فى الشوارع وقت الحظر سوى سيارات نقل الدواء، العاملين فى مصانع الدواء، الأطقم الطبية والصيادلة، لافتا إلى أن جميع الشركات استطاعت توفير جميع الأدوية المطوبة سواء كانت مسكنات أو العديد من الفيتامينات.





وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي، معنية بمراجعة الأبحاث ومقترحات الأبحاث، من أجل دراسة من الناحية العلمية والأخلاقية.

وأوضحت، عامل الوقت خلال أزمة كورونا كان يلعب دورًا أساسياً خلال أزمة كورونا وتعديلات الأبحاث الخاصة بكورونا، منوهة إلى أن كل التعاملات أصبحت تتم إلكترونيا.

وتابعت: لجنة أخلاقيات البحث العلمي تلقت 69 بحثا خاصا بفيروس كورونا الفترة الماضية، من مجموع 284 بحث، متابعة: متوسط أيام العمل بين الجنة والقرارات يتراوح بين 7 أيام.



