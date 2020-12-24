26 ديسمبر.. توقف الدراسة وجهًا لوجه واستمرارها الكترونيًا بجامعة سوهاج

وأضاف أن مجلس شئون التعليم والطلاب في اجتماعه اليوم قد أصدر قرارًا في هذا الشأن بوقف الدراسة وجهًا لوجه، واستكمال باقي محاضرات الفصل الدراسي الأول الكترونيا، ورفع الغياب عن المحاضرات التطبيقية، مشيرًا إلى أن حضور الطلاب للجامعة عقب ذلك التاريخ لأداء الاختبارات العملية فقط وفقًا للجداول المعلنة.





ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز نور البصيرة، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الثالث والموافقة على عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة .





وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع ناقش جدول الأعمال وتوصل إلى عدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق المجلس على اعتبار مركز نور البصيرة وحدة ذات طابع خاص تدار شئونه الإدارية بصفة مستقلة عن المدن الجامعية عدا الماليات، تعزيز المركز بالهيكل الإداري المطلوب ويتمثل في موظف إداري، وفني كمبيوتر، وعامل نظافة، إضافة إلى الموافقة على الانتقال إلى المقر الجديد للمركز فور الإنتهاء من التجهيزات واستكمال التأسيس، وعمل الصيانة الدورية للطابعات بلغة برايل.



