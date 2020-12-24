ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أفضل مذيعة للعام السادس.. مايا مرسى:إسعاد يونس هى بحق صاحبة وصانعة السعادة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس لحصولها على جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج ترفيهى خلال حفل توزيع جوائز دير جيست للعام السادس على التوالى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز الإعلامية إسعاد يونس بهذه الجائزة المستحقه ، قائلة " إن الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس هى بحق صاحبة وصانعة السعادة لما تقدمه ببراعه واحترافية معهوده من برنامج هام وجدير بالمتابعة تلتف حوله الأسرة المصرية ويجمع بين الترفيه والحرص على تسليط الضوء على الثقافة المصرية بفروعها المختلفة الى جانب التركيز على ابراز النماذج الايجابية الناجحه فى جميع المجالات " ، متمنية لها المزيد من النجاحات.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أدعية تخلصك من جميع الذنوب والمعاصي.. وتفرج الهم وتيسر الأمور

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الصحة: بروتوكول علاج فيروس كورونا مصري 100%

بعد وفاة بكري.. المستشار هشام إبراهيم رئيسا لنادي الزمالك مؤقتا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور