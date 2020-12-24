أفضل مذيعة للعام السادس.. مايا مرسى:إسعاد يونس هى بحق صاحبة وصانعة السعادة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس لحصولها على جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج ترفيهى خلال حفل توزيع جوائز دير جيست للعام السادس على التوالى.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز الإعلامية إسعاد يونس بهذه الجائزة المستحقه ، قائلة " إن الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس هى بحق صاحبة وصانعة السعادة لما تقدمه ببراعه واحترافية معهوده من برنامج هام وجدير بالمتابعة تلتف حوله الأسرة المصرية ويجمع بين الترفيه والحرص على تسليط الضوء على الثقافة المصرية بفروعها المختلفة الى جانب التركيز على ابراز النماذج الايجابية الناجحه فى جميع المجالات " ، متمنية لها المزيد من النجاحات.



