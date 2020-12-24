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محافظات

محافـظ المنوفية: يلتقي بعدد من الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانات مالية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مروة فاضل
استقبل  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من الحالات الإنسانية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام  وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم.

حيث وافق محافظ المنوفية علي صرف إعانات مالية لعدد 7 حالات بقيمة ما يزيد عن 40 الف جنيه تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظرًا لظروفهم المعيشية ،كما وجه المحافظ طلب أحد المواطنين مقيم بمركز تلا يعانى من ضعف شديد بالسمع إلي مدير مديرية التضامن الإجتماعي لعمل اللإزم لإمكانية  توفير سماعة أذن له لكي يمارس حياته بشكل طبيعي وبالتنسيق مع أحد الجمعيات الأهلية .

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد المواطنين بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء من ذوي الهمم نظرًا لظروفه الصحية ، وموجهًا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة له تعيينه علي أمور حياته ، كما وجه المحافظ طلب أهالي قرية صنصفط التابعة لمركز منوف الي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية تقسيط رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي لإهالي القرية وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك في ضوء اللوائح والقوانين .

فيما أرسل المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة بالمحافظة مع حالتين متضررين من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لمديرية التضامن الإجتماعي لإنهاء إجراءات أسباب  عدم حصولهم علي المعاش ، كما وجه المحافظ طلب مواطنة مسنة مقيمة بمركز بركة السبع للمستشار القانوني بالمحافظة لبحث إمكانية إعفائها أو تخفيض قيمة الإيجار للمحل الخاص بها نظرًا لظروفها المعيشية .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية ، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولي بالرعاية .
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