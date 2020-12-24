قصة طالب أزهري فكر في الانتحار فتدخل رئيس الجامعة لإنقاذه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ورقة لأحد طلاب جامعة الأزهر، يعبر فيها عن حزنه الشديد لقرار رئيس جامعة الأزهر مما أوصله في النهاية إلى التفكير في الانتحار.





وقال الطالب في الورقة التي تداولها الطلاب على السوشيال ميديا "أنا طالب في كلية الزراعة بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر، وحولت من زراعة أسيوط إلى زراعة القاهرة ، والآن أمر بحالة نفسية صعبة جدا ودخلت في مرحلة اكتئاب بسبب قرار رئيس الجامعة بعودتي مرة أخرى إلى زراعة أسيوط في وقت صعب حث أن طلاب أسيوط امتحنوا بعض المواد وأنا كده هتروح عليا السنة بالإضافة إلى الكتب التي اشنريناها والسكن ولا نعرف ماذا سنفعل في أسيوط وأهلي حالتهم صعبة جدا.





وتفاعلا مع المشكلة، اجتمع مجلس جامعة الأزهر اليوم الخميس، وقرر مجلس الجامعة، تحويل المتسبب في مشكلة تحويل عدد من طلاب كلية الزراعة بأسيوط إلى زراعة القاهرة للتحقيق، بعدما خالفوا شروط التحويل.





ووافق المجلس على أن يؤدي هؤلاء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة، وفي لجان منفصلة وخاصة بهم، مع الالتزام بأرقام جلوسهم الصادرة من الكلية التي تم ترشيحهم إليها والمقيدون بها بأسيوط او فصول السادات ؛ مراعاة لمصلحتهم، على أن يعود هؤلاء الطلاب إلى كليتهم بأسيوط بداية من الفصل الدراسي الثاني.





كما قرر مجلس الجامعة، سحب الموافقات على تحويلهم لصدورها دون اكتمال شرط التحويل.





وأوضح مجلس الجامعة أن تحويل الطلاب من كلية إلى أخرى مرتبط بشروط، أهمها: حصول الطالب الراغب في التحويل على الحد الأدنى لدرجات للكلية المحول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية.



