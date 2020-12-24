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رياضة

أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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القسم الميداني

توفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

 

وينتظر أسرة المستشار أحمد بكري، تشييع الجثمان من أمام مستشفي العجوزة، مع حضور عددًا من الأصدقاء والأقارب أمام المستشفي.

 

وكانت قد أعلنت ابنة المستشار أحمد البكري عن موعد صلاة الجنازة على والدها.

ونشرت نانسي بكرى صورة لوالدها وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا رب.. طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرًا وغاب عن الدنيا.. لن أنساك ولن تلهيني مشاغل صلاة الجنازة في مسجد الشرطو بشيخ زايد".

 

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

 

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

 

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
أسرة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك في انتظار جثمانه أمام مستشفي العجوزة.. فيديو وصور
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