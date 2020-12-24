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جامعة القاهرة تسدل الستار على الانتخابات الطلابية.. مؤمن أشرف رئيسًا للاتحاد وخلود خالد نائبًا و7 أمناء للجان العليا.. والخشت يوجه بتنفيذ أنشطة طلابية متعددة ومسابقات أونلاين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:00 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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مريم عزت
  • الخشت:
  • ممارسة ديمقراطية تشاركية أحد أهم أهدافنا
  • جامعة القاهرة ستقدم الدعم الكامل للاتحاد الجديد بما يمكنه من أداء دوره على أكمل وجه


أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية، والتي فاز فيها الطالب مؤمن أشرف، من كلية الحقوق، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة خلود خالد بكلية التجارة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.


وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.


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وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى تنفيذ أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسيع دور الاتحاد للمساهمة في الانتقال نحو عصر تعليمي جديد.


وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لن تتقدم إلا بوعي شبابها وتنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجة من الفكر الديمقراطي، وهي الديمقراطية التشاركية، قائلًا إن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا.


وقال إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي وشارك فيها عدد كبير من الطلاب.


وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.


وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وكونت أول أوركسترا جامعي.


وشهدت الجامعات اليوم، الخميس، جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية، وذلك بعد أن بدأت 17 ديسمبر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات، كما أعلنت الأربعاء الماضي الجامعات المصرية نتائج الطعون المقدمة من الطلاب على الكشوف المبدئية للمرشحين بالجامعات، بعد أن تلقت إدارة رعاية الشباب بالجامعات المصرية الطعون على الكشوف المبدئية لراغبي الترشح للانتخابات الطلابية أول أمس 14 ديسمبر، بينما يتم الإعلان عن نتيجة الطعون 16 ديسمبر.

   وكشف وزارة التعليم العالي والبحث عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.


وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالتالي: 
- إجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر. 
- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديسمبر. 
- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات. 
- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.

  
بينما أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماراثون الانتخابات الطلابية سيبدأ يوم الخميس 10 ديسمبر.


ووافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020 / 2021 وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة. 


ونقدم لكم كيفية إجراء الانتخابات الطلابية ونستعرض كيفية إجراء الانتخابات الطلابية على مراحل:

- انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات. 
- انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات. 
- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة. 
ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية.


وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020 / 2021.


ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها. 


كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020 / 2021 وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.


هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020 / 2021.


ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.
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