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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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أمل مجدى
ينظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المرأة والتى بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بحضور موظفي مكتب شكاوى المرأة .

وتهدف الورشة إلى تنمية مهاراتهن بشأن فهم الاحتياجات النفسيه للمراه والوقوف على أهم الضغوطات والاضطرابات النفسية في مراحل حياتهن ، وتتطرق الورشة إلي السبل الفعالة التي يمكن أن يتبناها مقدمو الخدمات القانونية النفسية والاجتماعية حيث تجمع ورشة العمل خبرات مختلفة في مجال الطب والدعم النفسي الاجتماعي.

افتتحت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة للدكتور نبيل القط أوضح خلالها النمو النفسي للنساء وأبعاده النفسية وعرض مقارنة توضيحية بين التنمر الواقعي والتنمر السيبرايني والعواقب السلبية للتنمر والتي تؤدي الي تدني احترام الذات وزيادة القلق بالإضافة الي مشاكل الامومه، وعرض  احصائيات من منظمة الصحة العالمية تشير الى ان الاكتئاب قد يصيب ١٤% من النساء مقابل ٦% فقط من الرجال .وتحدث ايضا عن معلومات واجب الحصول عليها أثناء المقابلة الشخصية واكتشاف الاضطرابات النفسية التي تواجهها .

 كما أوضحت دكتور نجلاء نجيب أسباب ميول المرأة للأفكار الانتحارية وانواع الاكتئاب وكيفية التعامل مع الحالات الأكثر عرضة للانتحار مشيرة الى العلامات التحذيرية للانتحار ومنها الكلام عن الموت بكثرة او الرغبة من التخلص من الحياة .
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس
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