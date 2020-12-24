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توك شو

عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا.. وزير الشباب والرياضة يستقبل بيج رامي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:40 م
وصول البطل بيج رامي
وصول البطل بيج رامي مطار القاهرة
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كـريـم الـخـطـيـب
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

ونظمت أيضا الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج رامى" المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، واستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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