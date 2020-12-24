عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا.. وزير الشباب والرياضة يستقبل بيج رامي

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.
ونظمت أيضا الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج رامى" المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، واستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.