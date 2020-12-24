فاركو: عملنا على البحث العلمى وتصنيع الخامات الدوائية لفيروس سي خلال عام 2013

قال الدكتور شيرين عباس حلمى، رئيس شركة فاركو للأدوية، إنه فى عام 2013 تم العمل على البحث العلمى وتصنيع الخامات الدوائية لفيروس سي، مشيرا إلى أن كيلو المادة الخام كانت بمليون دولار.





وأضاف "عباس" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه تم إنشاء مصنع وجلب 20 شخصا من إيطاليا وخلال عامين تم تحويله إلى مصنع خامات دوائية، موضحا أنه تم عمل دواء كمصرى لفيروس سي وتم تسجيله فى الصين، وحاليا يتم تسجيله فى ماليزيا وروسيا وأمريكا الجنوبية.





وفى هذا السياق، أعلن الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني، الخميس، عن فتح منصة تعليم إلكتروني، والتي اعتبرها إنجازًا لوزارة الصحة.





وقال "كمال"، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن من خلال المنصة سيكون هناك حساب لكل طبيب مصري على "الإل إم إس"، موضحًا أنه من خلالها يستطيع الدخول على المنصة وسماع المحاضرة ويؤدي امتحانات وتنزيل الكتب والمجلات العالمية مجانًا.





وتابع أنه يجري تنسيق مع أعضاء اللجنة العلمية لفيروس كورونا وتسجيل المحاضرات مع أعضاء اللجنة القومية للأمراض غير السارية ومبادرة لصحة المرأة، ما يدل على التعاون.