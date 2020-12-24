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أخبار البلد

أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
وصل إلى  مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البطل العالمي المصري رامي السبيعي الشهير بـ" بيج رامي Big Ramy"، قادما من نيويورك عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام ، و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام .

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بيج رامي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986‪، وسط أجواء احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب. 


واستقبل رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة
أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة
أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة
أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة
أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة
أول صور لوصول بيج رامى مطار القاهرة
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