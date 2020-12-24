"الصحة": "تامفيلو" ليس دواء لكورونا وإنما علاج للإنفلونزا "فيديو"

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، أدى إلى تغيير بروتوكول العلاج بالفيروس، والتي تعمل على سرعة الانتشار.





وأضاف الدكتور حسام حسنى، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن وسيلة التشخيص اختلفت ولكن استجابة الفيروسات للعلاج مازالت هي نفس الاستجابة.





وأردف يجب ان نطمئن ونقول ان تغير سلالة فيروس كورونا لم تكن كبيرة حيث أنه نستطيع السيطرة على الفيروس من خلال تطوير بروتوكولات العلاج.





وأكد أنه إن "التامفيلو" ليس دواء لفيروس كورونا، وإنما لعلاج الإنفلونزا، ولم يثبت علميًا أنه فعال في علاج الكورونا.





وأشار إلى نه لن يتم إضافة "التامفيلو" لبروتكول العلاج المصري، مؤكدا أنه لا يوجد دواء داخل البروتكول المصري تم إضافته للبروتكول إلا بعد التأكد من فاعليته.