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تحيا مصر.. استقبال حافل من الجماهير للبطل "بيج رامي" في مطار القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:22 م
وصول البطل بيج رامي
وصول البطل بيج رامي مطار القاهرة
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كـريـم الـخـطـيـب
حرصت الجماهير ووسائل الإعلام على التواجد في مطار القاهرة الدولي، على استقبال البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"  العائد، إلي أرض الوطن عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة "مستر أولمبيا 2020" لكمال الأجسام و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام وسط هتافات تحيا مصر.

وحرصت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمى بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، علي تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أوليمبياد " بيج رامي"، فور وصوله علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، فضلا عن وضع مجسمات خاصة باللاعب العالمي. 

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

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