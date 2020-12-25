الانخفاض مستمر لعام .. نائب يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن أسعار البطاطس سوف تستمر في الانخفاض لمدة عام كامل، وذلك بسبب الفائض الكبير في منتج البطاطس.





وأوضح النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حجم إنتاج البطاطس فاق طاقة التخزين وطاقة التصدير، وذلك نتيجة التوسع الكبير في زراعة محصول البطاطس.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البطاطس العام الماضي، جعل الفلاحين يسارعون نحو زراعته، مما أدى لزيادة الفائض.





وطالب بتفعيل دور الإرشاد الزراعي بالجمعيات التعاونية، والقيامك بدورها والتوجيه بعدم زرع محاصيل إلا في حدودة الطاقة الاستيعابية وتكون مبنية على دراسة.





وأرجع النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الانخفاض إلى اتسيراد كميات كبيرة من البطاطس وعدم وجود دراسة جدوى تتناسب مع حجم الإنتاج والاحتياجات.





وقال النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن انخفاض أسعار البطاطس أمر يتحمله مجلس المصدرين جمعية البطاطس، وذلك بعد استيراد كميات كبيرة للغاية من البطاطس، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في المعروض، وإحداث فجوة كبيرة من وجودها في السوق.





وأضاف عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، أن الفلاح أصبح يعاني بشكل كبير للغاية، ولم يعد قادرًا على بيع المحاصيل الزراعية، ومنها البطاطس، متابعًا: "الفلاح يزرع المحصول ولا يستطيع بيعه، نتيجة العراقيل التي يتعرض لها".





وطالب النائب بفتح تحقيق مع المتسببين في إنهيار أسعار البطاطس، وإحداث ضرر للفلاح، مشيرًا إلى ضرورة فتح تحقيق في مدى وجود ثلاجات من قبل المستثمرين لتخزين البطاطس، لأنه من الواضح أنه توجد أي أي دراسات للأمر ولا رقابة.



