الصحة: الدولة استطاعت توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية بأضعاف كميات كل عام

قال الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية قد تكون من الدول التى تقوم بالعديد من الإنجازات في الأبحاث العلمية، منذ حدوث التسلسل الجينى للأنفلونزا فى مصر كل عام.

وأضاف "حسانى"، خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة بشأن إصدار بروتوكولات علاج كورونا، أن الدولة استطاعت توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية بأضعاف أعداده كل عام، بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد فى توفير الأدوية الخاصة بالأنفلونزا.





وتابع أن الدراسات الإكلينيكية ساعدت فى فهم المرض والوقاية منه وللتعرف على أفضل علاج وافضل تطيعم له، مضيفًا أنه فى بداية جائحة كورونا لم يكن لدينا اى معلومات وكنا محتاجين الوصول لليقين، واستطاعنا تطوير بروتوكولات العلاج لكى نصل إلى مامونية وفاعلية العلاج لفيروس كورونا.