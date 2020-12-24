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رياضة

الإسماعيلي ينعي رئيس نادي الزمالك: تغمده الله بواسع الرحمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:24 م
المستشار أحمد البكري
المستشار أحمد البكري
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نانسي القاضي
نعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وفاة المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بأحد المستشفيات مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال نادي الإسماعيلي في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لوفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك".

أضاف البيان: "يدعو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولّت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري، وعضوية المستشار هشام إبراهيم، والمستشار محمد عطية، قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز، بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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