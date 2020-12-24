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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة فى واتساب خلال 2021.. ريلمي تطلق أحدث ساعاتها الذكية.. وتيليجرام يطلق ميزة الدردشات الصوتية للمجموعات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:01 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام Telegram، عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تحديثها الأخير، والذي يتيح للمجموعات بمنصتها إمكانية إجراء الدردشات الصوتية الجماعية المستمرة التي يمكن للأعضاء الانضمام إليها ومغادرتها كما يحلو لهم.


يستعد تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، للاحتفال بالعام الجديد بمجموعة مميزة من الميزات التي ستصل إلى التطبيق بعد وقت قصير من دخولنا عام 2021، حيث من المتوقع أن يحصل المستخدمون على تشكيلة من التغييرات أو المزايا الجديدة على تطبيق التراسل قريبا.


تستعد شركة فيسبوك Facebook، لتحسين ميزات الحماية الأمنية الخاصة بمنصاتها لعدد محدود من المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستتيح لمستخدميها إمكانية إعداد مفاتيح أمان فعلية للتحقق من الهوية قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق اعتبارا من العام المقبل.


صرح رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف Pavel Durov، مؤسس تطبيق تيليجرام Telegram قائلا: "إن منصة التراسل تقترب من 500 مليون مستخدم، لذا تخطط الشركة لتحقيق الدخل اعتبارا من العام المقبل للسماح للمنصة بإبقاء أعمالها قائمة".


أعلنت شركة ريلمي عن أحدث ساعتها الذكية تسمى Watch S Pro، إلى جانب إصدار آخر يدعى Watch S Master Edition وسماعة الرأس اللاسلكية Buds Air Pro Master Edition.
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