رئيس اتحاد جامعة حلوان يعلن لـ صدى البلد خريطة الاتحاد فى الفترة القادمة

قال الطالب علي السيد علي رئيس اتحاد جامعة حلوان انه سعيد بعد فوزه بقعد رئيس جامعة حلوان وانه مسئوليه كبيرة سوف يبذل كل ما في وسعه حتى ينال ثقة من اختاره .





وصرح على لـ "صدى البلد" ان هناك ثلاث محاور سوف يعمل الاتحاد عليها وهى محور الانشطة الطلابية والمحور الثانى هو توصيل مشاكل الطلاب والتواصل معهم والمحور الثالث هو تطوير مشروعات الجامعة .





واضاف انه كان يعمل على اقامة حفلة غنائية ترفيهية الطلاب الى ان بسبب الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة و تزامننا مع الموجة القانية من فيروس كورونا قد تقرر تأجيلها .





واختتمت جامعة حلوان اليوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.





اعلنت جامعة حلوان اسماء رئيس اتحاد ونائب رئيس الاتحاد بجامعة حلوان ، وقامت انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





وجاءت فوز الطالب على السيد على من كلية الطب رئيس اتحاد جامعة حلوان





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وفوز الطالب إسلام لطفى جمعة بالفرقثة الرابعة بكلية تكنولوجيا التعليم بقعد نائب رئيس الجامعة





وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصى قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.



