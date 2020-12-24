شاهد| الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة والجيزة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس، إن الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة تشهد انتظامًا في حركة السيارات وسيولة مرورية كبيرة وملحوظة في ظل انتشار الخدمات المرورية والأمنية الموجودة على الطرق.





وأضافت "حمدين"، أن ميدان التحرير يشهد انتظاما كبيرًا في سير السيارات وكذا الأمر بالنسبة إلى منطقة الوسطة البلد، كما يشهد أعلى كوبري 6 أكتوبر من مطلع مدينة نصر وحتى المخارج الخاصة بالدقي والمهندسين فإنها تشهد انتظاما كبيرًا في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات المتحركة.



