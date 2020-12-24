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شاهد| الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة والجيزة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:31 م
حالة المرور
حالة المرور
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس، إن الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة تشهد انتظامًا في حركة السيارات وسيولة مرورية كبيرة وملحوظة في ظل انتشار الخدمات المرورية والأمنية الموجودة على الطرق.

 وأضافت "حمدين"، أن ميدان التحرير يشهد انتظاما كبيرًا في سير السيارات وكذا الأمر بالنسبة إلى منطقة الوسطة البلد، كما يشهد أعلى كوبري 6 أكتوبر من مطلع مدينة نصر وحتى المخارج الخاصة بالدقي والمهندسين فإنها تشهد انتظاما كبيرًا في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات المتحركة. 

وتابعت، أن ميدان الرماية يشهد بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتوسعة وكذا الأمر في شارع الهرم: "السيارات ملتزمة بكل الإشارات المرورية، كما يجرى تقديم خدمات مرورية على الطريق، كما يجرى تجهيز شارع الهرم للإغلاق بسبب الأعمال المنتظرة في مشروع مترو الأنفاق بعد فترة بسيطة، وسيجرى توفير طرق بديلة ومن أهمها شارع فيصل الذي سيستوعب كثافات مرورية كبيرة عندما يجرى إغلاق شارع الهرم، ويجب الالتزام بارتداء الكمامات والسرعات المطلوبة على الطرق". 
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