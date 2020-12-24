النائبة روان لاشين: سأتبنى قضايا الشباب والمرأة تحت القبة

قالت الإعلامية روان لاشين، عضو مجلس النواب، أنها ستتبني قضايا المرأة والشباب تحت القبة، مشيرة إلى أن وجود نواب من الشباب والمرأة بمجلس النواب فرصة لإبراز القضايا والملفات المتعلقة بهم تحت قبة المجلس.





وأوضحت في تصريح لها على هامش حفل استقبال نواب البرلمان الجدد بمجلس النواب، أن وجود مجلس الشيوخ ونواب سابقين بالبرلمان أيضا سيساهم في الاستفادة بالخبرات الكبيرة.





وحول القضايا الإعلامية، أوضح أنها ستتابع ملف الضوابط والمعايير الإعلامية المعلنة من جانب نقابة الاعلاميبن لتنظيم عمل المختصين في المجال الإعلامي.





وحول تقييمها لمستوي الإعلام المصري اوضحت انها راضية عنه بنسبة ٧٠ في المائة، حيث نحتاج إلى زيادة توعية المواطنين والتواصل معهم حتى لا يحتاجوا الي اي منافذ اعلامية أخرى تسعى لزعزعة أمن وسلامة البلاد.





وقد توافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.





وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.





و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.









وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.



