برلمانية: صندوق تحيا مصر يلعب دورا مهما فى جائحة كورونا

ثمنت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة التضامن بالبرلمان، الدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" منذ بداية أزمة كورونا لمساعدة الدولة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء، وذلك من خلال عدة مبادرات آخرها ، مبادرة " نتشارك من أجل الإنسانية"، وذلك لمساعدة الأطقم الطبية و دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة والتي تضررت بشكل واضح نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.





وأشارت" عازر" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن صندوق تحيا مصر بمثابة مظلة للعمل المجتمعي، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد الجهود مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المسئولية المجتمعية، لعدم تضارب الجهود وترشيد الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية لها، مؤكدة على أن ملف الحماية الإجتماعية يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية.





وتابعت تصريحاتها قائلة:" الإدارة المصرية أدارت جائحة كورونا بشكل علمي و بشكل إنساني، لأن الانسان لابد أن يحيا حياة كريمة فى ظل الأزمات و الدولة المصرية حققت ذلك وبشكل واضح ، مشيرة إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هو هدف الدولة فى المقام الأول ، وهذا شيء يحسم للقيادة السياسية المصرية.





وأكدت النائبة على أن صندوق تحيا مصر يسعي دائمًا إلى تحقيق التكامل بين كافة أطراف الفئات المجتمعية ، والمساهمة الفعالة في المبادرات التي من شأنها تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية ، لاسيما في مثل الظروف التي نمر بها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب سعيه لتعزيز الشراكة مع كافة الجهات المعنية والمهتمة بتحسين أوضاع المجتمع في مختلف المجالات.





جاء ذلك بعد أن أكد محمد مختار المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر أنه تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر.





وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن قوافل المرحلة الخامسة ستوفر مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية ل 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، و 8 دور رعاية للأطفال الأيتام و بلا مأوى.





وتابع المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر ان المبادرة وفرت الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.





ولفت إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكدا على أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم



