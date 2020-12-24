بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

ظهر المخرج طارق العريان ، في صورة جديدة تجمعة بمجموعة من الأصدقاء أحتفالا بالكريسماس ، وكانت الموديل نيكول سعفان بجوارة لأول مرة بعد كثير من الشائعات حول ارتباطهما ، والتي قيل إن ارتباطهما هو ‏سبب طلاق العريان من الفنانة أصالة بعد زواج دام لسنوات.





وقامت الفنانة أصالة نصري ، بالتعليق على الصورة وقالت" هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".





وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".





كما قامت شام ابنة الفنانة أصالة بالتعليق أيضًا على الصورة بشكل كبير، مما أدى إلى تعاطف الكثير من الأشخاص مع الفنانة أصالة ومساندتها فيما تمر به وشعورها بالحزن.