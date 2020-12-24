كيفية التعامل مع استفزاز الأشخاص المتطفلين.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد حسين، أستاذ الإدارة بجامعة لندن، إن هناك بعض الأفراد يتفننون في إحراج الأخرين من خلال بعض الأسئلة، منوها إلى أنهم يهدفوا إلى طرح بعض الأسئلة من أجل استفزاز الآخر.



وتابع: علينا أن نتعامل مع هذه النوعية من الأشخاص بالتجاهل، معقبا: "نتعامل وكأنهم متكلموش وقالوا السؤال دا..مينفعش نسمح لحد يحرجنا".





