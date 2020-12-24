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توك شو

كيفية التعامل مع استفزاز الأشخاص المتطفلين.. استشاري يجيب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الدكتور محمد حسين، أستاذ الإدارة بجامعة لندن، إن هناك بعض الأفراد يتفننون في إحراج الأخرين من خلال بعض الأسئلة، منوها إلى أنهم يهدفوا إلى طرح بعض الأسئلة من أجل استفزاز الآخر.

وتابع: علينا أن نتعامل مع هذه النوعية من الأشخاص بالتجاهل، معقبا: "نتعامل وكأنهم متكلموش وقالوا السؤال دا..مينفعش نسمح لحد يحرجنا".

وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد":" أحيانا إعطاء بعض الأشخاص حق أكثر من العادي يجعلهم يخوضون في الأمور الشخصية، مما ينتج عنه تطفل وتنمر وأحيانا إحراج، ولهذا يجب أن نضع حدود مع الأخرين".  
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