يكشف الاستعدادات.. لجنة مكافحة كورونا: زيادة إصابات كورونا الآن لم ترهق وزارة الصحة

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مؤتمر اليوم كان ليس هدفه الإعلان عن بروتوكولات، ولكنه تم من أجل توصيل رسالة لجميع المواطنين المصريين لمعرفة دور وزارة الصحة واللجنة العلمية داخلها.





وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة العلمية بها تدريب الأطباء على البروتوكولات، كما أنه يوجد بها الجزء البحثى والتعاون مع الشركات المصرية لصناعة الدواء.





وتابع أن بروتوكول العلاج المصرى يعتبر بروتوكول مطبق مدرب عليه الأطباء المعاونة والصيادلة مبنى على بحث علمى مصرى خالص، لافتا إلى أن الأدوية الخاصة بالبروتوكول متوفرة بكميات كبيرة.





وأكدت أنه قبل زيادة الأعداد وقامت وزيرة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا بإعلان أن شهر ديسمبر ويناير هما شهران الفيروسات التنافسية، وأنه من المتوقع أن تزيد الأعداد، مضيفا إلى أن زيادة الأعداد ليست خاصة بمصر، بل أعلنت وزارة الصحة العالمية بالبارحة أن اأسبوع الواحد وخمسون لفيروس كورونا هو أسوأ أسبوع على مستوى العالم غى الأعداد.









وأشار إلى أن هناك زيادة فى أعداد الإصابات، ولكن الأهم أن تلك الزيادة لم ترهق وزارة الصحة المصرية ولا الأطباء المصريون، حيث أنه يتم عمل إستعدادات واتخاذ إجراءات احترازية، كما أنه تم فتح مستشفيات جديدة بأطباء مدربين.



