فحص 376 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لاكتشاف أمراض سوء التغذية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاكتشاف أمراض سوء التغذية حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم. أعمالأمراض





من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 376 ألفًا و600 طالب من طلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، والتي انطلقت من اليوم الأول من نوفمبر بالتنسيق مع التامين الصحي، مضيفًا ان المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول الى الصف السادس الابتدائي.





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وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، ان المبادرة تهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، مشيرًا إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.





واضاف انه تم تجهيز 80 فريقًا عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في القرى والريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.





وفي سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.





قدم المحافظ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة .





كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات نصف العام بسهولة ويسر





مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا علي سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.





وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في التعامل مع جميع الملفات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم اجمع لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، مقدما الشكر والتحية لكل الجهود ومطالبا بالاستمرار في الإخلاص والانجاز في العمل لرفعة بلادنا ودعم أوجه التنمية في كافة القطاعات ، ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها.



