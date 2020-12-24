سوسن حسني حافظ: البرلمان القادم سيشهد طفرة تشريعات لتمكين المرأة

أكدت النائبة الوفدية سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب عضو القائمة القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا ان اليوم تتويج للمرأة المصرية بحصولها على أكبر نسبة من الأعضاء في تاريخ الحياة النيابيه وتأكيدا لمجهودات الدولة المصرية والرئيس السيسي في تمكين المرأة .





وقالت حافظ عقب استخراج كارنيه العضويه في ثالث أيام حفل الاستقبال الذي اقامته الأمانة العامة لمجلس النواب ، انها تعكف علي إعداد عدد من مشروعات القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتقديم تشريعات تليق بالمرأة المصرية التي تستحق الكثير، موكده بان البرلمان القادم سيشهد طفره تشريعات لتمكين المراه وتنمية حقيقيه وتصليح عيوب وعوار تشريعات عفا عنها الزمان تحتاج الي تطوير.



