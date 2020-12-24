عمر يترك كلية الهندسة ليبدع في التصوير والجرافيك: استمراري في الكلية انتحار

على غرار قصة السندباد البحري ، صاحب الحكايات الأسطورية الشهيرة من الإبحار في سواحل عديدة وسط مصاعب وأهوال نجا منها بكل صعوبة، أبحر شاب مصري، يدعى عمر خالد، وراء موهبته ضاربًا بالمسلمات عرض الحائط، حيث ترك السندباد عمر كما يُلقب وسط عائلته وأصدقائه، كلية الهندسة قبل تخرجه بعام واحد فقط، ليكمل في الطريق الذي شقه لنفسه منذ صغره.









يروى عمر الخالد الشهير بسندباد قصته لـ «صدى البلد» قائلًا: «بدايتي مع فن التصوير والجرافيك كانت في عام ٢٠١٢، حيث كنت عاشقاً للتصوير وتحرير الصور منذ الصف الأول الإعدادي، واستمريت بدخول مجال الجرافيك رغم الاحباط الذي كان يصيبني من حين لآخر بسبب عدم التشجيع، وتأكيد العديد من المحيطين بي أني سأفشل».





«كان صاحبي الوحيد الكومبيوتر».. بهذه الجملة يوضح عمر سبب احترافه مهنة الجرافيك ديزاين، والتي حصد من خلالها على جوائز عالمية وإقليمية ومحلية، وكانت أولها وهو في الصف الثالث الإعدادي كأفضل مشارك مصري يحصل على جائزة مالية وكاميرا تشجعه على التقاط صور باحترافية وجودة أكبر، ليصبح بعدها محررا ومصورا لأحد النوادي الكروية الكبيرة في مصر.









فرحة الطالب المصري بالكاميرا لم تدم طويلًا، حيث سرقت كاميراته من محل أخيه، والصدمة الكبرى أن السرقة تمت بيد أحد يعرفه، لكن هذا لم يعيد له الكاميرا أيضًا، فدخل عمر في اكتئاب لمدة إلى أن قادته الصدفة إلى طلب أحد الأشخاص منه تصميم بانر لأحد فروع شركات السيارات العالمية في مصر، وبعد تنفيذه البانر أثار إعجاب القائمين على الشركة ووضعوها على صفحتهم الرسمية، وكان هذا في بداية عام2017.









قرار ترك الكلية لم يولد فجأة لدى السندباد عمر، حيث كان يفكر فيه من الثانوية العامة، ورغم تفوقه ودخوله كلية الهندسة إرضاء للأهل ومعتقدات المجتمع، كما يوضح: «الناس كلها متفقة الشهادة مهمة في حياة كل شاب، ولو مش علشان الشغل علشان العروسة، لكن أنا بالنسبة كان الاستمار في الكلية انتحار، خاصةً أني استطعت إنشاء شركة تتعامل معها برندات شهيرة منها العالمي والمحلي في مجالات شتى، من مطاعم ومأكولات وتسويق لشركات ومنتجات، وغير ذلك الكثير».









«روح التحدى عالية في الشغل، ومش ناوي ارجع الجامعة».. بهذه الجملة يؤكد عمر أنه يركز على عمله كمصصم جرافيك وديزين، لافتاً إلى أنه لو كان يود الالتحاق بكلية أخرى لكان اختياره لكلية الفنون الجميلة لأنها تناسب طبيعة عمله أكثر من كلية هندسة.











وعن الصعوبات التي واجهته خلال عملها، قال إنه وجد صعوبة للدخول إلى هذا المجال بسبب سيطرة عدد من المحترفين عليه، وأنه بمجهود شخصي وفردي دون أي كورسات خارجة استطاع تحسين قدرته في مجال الدعاية والإعلان لجذب أصحاب الشركات والبرندات العالمية، وبالفعل استطاع ذلك ويرجو المزيد من التقدم في عمله.







