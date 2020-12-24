متقلقوش.. لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن وجود سلالة جديدة من كورونا

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تواصلت مع بريطانيا بشأن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، قائلا: "إن كل ما حدث كان تطور فقط لكورونا، ولا وجود لسلالة جديدة لها".





وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان التغير فى الفيروس أدى إلى سرعته فى الانتشار، ولكنها لم تؤدي إلى تغيير فى التشخيص أو طرق العلاج، فبالتالي البروتوكول القائم كما هو.





وتابع أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا متابعة على مدار الساعة كل ما هو جديد.





وأكدت أنه قبل زيادة الأعداد وقامت وزيرة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا بإعلان أن شهر ديسمبر ويناير هما شهران الفيروسات التنافسية، وأنه من المتوقع أن تزيد الأعداد، مضيفا إلى أن زيادة الأعداد ليست خاصة بمصر، بل أعلنت وزارة الصحة العالمية أن الأسبوع الواحد وخمسون لفيروس كورونا هو أسوء أسبوع على مستوى العالم قي الأعداد.

وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات، ولكن الأهم أن تلك الزيادة لم ترهق وزارة الصحة المصرية والأطباء المصريون، حيث أنه يتم عمل استعدادات واتخاذ إجراءات احترازية، كما أنه تم فتح مستشفيات جديدة بأطباء مدربين.



