الهواري رئيسا لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ.. والذكير نائبًا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات طلاب الجامعة بحضور الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعلى صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.









وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب في كليات الجامعة ونجاحهم في الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة الثماني عشر واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.











وفاز الطالب حسين منصور عبد السلام الهواري، بكلية العلاج الطبيعي، بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد البيلي محمد الذكير، بكلية الصيدلة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.









وأسفرت باقي نتائج مجلس اتحاد طلاب الجامعة عن فوز الطالب بكلية الآداب خالد محمد حسين شكبان، أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، والطالب بكلية الألسن محمد رضا عبد المنعم الحسيني، أمين مساعد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، والطالب محمد رفعت محمد يوسف حمد، بكلية الطب البشري، أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا، والطالب عبد الرحمن السيد سيف النصر كلية التجارة أمين مساعد لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا، والطالبة بكلية التربية النوعية أمينة وائل محمد فؤاد، أمين لجنة النشاط الفني العليا، والطالب بكلية الذكاء الاصطناعي نادر أحمد طلعت فريد أمين مساعد لجنة النشاط الفني العليا، والطالبة بكلية التربية الرياضية رانيا أمجد عبد المنعم علي زيادة أمين لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب بكلية العلوم شادي عبد النبي محمد عبد النبي أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب بكلية الطب البيطري حمد مختار محمد السيد مصطفى أمين لجنة نشاط الأسر العليا، والطالب بكلية التربية محمد عبد الجواد الشحات جالو أمين مساعد لجنة نشاط الأسر العليا، والطالب بكلية الهندسة أحمد طه عبد الحليم إبراهيم أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالب بكلية الحاسبات والمعلومات رياض علي علي مشرف الشرقاوي أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالب بكلية علوم الثروة السمكية خالد السعيد شاكر أحمد خليفة أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا، والطالب بكلية التمريض محمد محمود بيلي حسن أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.









وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، مطالبا المجلس الجديد باستشارة الطلاب والجامعة في أعمالهم وأنشطتهم، موضحا أن الجامعة تعاملت مع الانتخابات بشفافية وحيادية، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس اتحاد الطلاب واتحادات الكليات.









كما أشاد رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الانتخابات والتمثيل المشرف الذى أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية فى انتخابات اتحاد الطلاب واتحادات الكليات، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية تعد تجربة عملية لإيجابية الطلاب فى المشاركة والتعبير عن آرائهم بوضع خطط للأنشطة المتنوعة.









وقال إن مجلس الاتحاد الجديد مطالب بالمشاركة فى تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، مشيرا إلى دعم ومساندة مجلس اتحاد الطلاب.









وحث مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجديد على العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ ومعبرة عن جميع طلاب الجامعة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجيعهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية في ظل خطة إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.









وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذت العديد من الإجراءات الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى.









ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى زيارة المشروعات العملاقة من مدن جديدة وجامعات ومستشفيات وكليات جديدة وطرق وموانئ وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية ممثلة في مبادرات رئاسية وإشراك طاقات الشباب في خدمة الوطن لتستعيد مصر مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.







