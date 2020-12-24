تأجيل محاكمة الزوج المتهم بالتحريض للتخلص من زوجته بالدقهلية إلى 18 يناير

أجلت جنايات المنصورة ، محاكمة المتهمين بقتل الزوجة إيمان عادل والملقبة"بشهيدة الشرف" الى جلسة 18 يناير وذلك بعد أن طلب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية لعدم حضور أحد أفراد هيئة الدفاع لمرضه.









فيما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها الزوج حسين م. ع 22 عاما، بالتحريض والاتفاق والاشتراك مع أحمد. ر. ا 33 عامل، ومقيمان بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا في قتل زوجته ومحاولة تلفيق قضية شرف لها وتلويث سمعتها .





وكان اخطارا قد يفيد ورد لمركز شرطة طلخا بالعثور على سيدة مقتولة داخل مسكنها بقرية ميت عنتر.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تدعى "إيمان.ع.ح.ا ٢١ عاما طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، وبها آثار خنق حول العنق.

تم تشكيل فريق بحث وتم فحص عدد من كاميرات المراقبة تم تحديد أحد الأشخاص "يرتدي نقابا" وصعوده إلى مسكن السيدة وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت وتم ضبطه وتبين انه يدعى أحمد، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة.





وبالعرض على النيابة العامه قرر المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة احالة المتهمين للمحاكمة بتهمة قتل المجنى عليها عمدا، حيث قام العامل بتكميم فمها وأطبق بيديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة





ووجهت النيابة ايضا التهمه للمتهم الثاني " وهو الزوج" للتحريض والاتفاق مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها لادانتها بواقعة تخدش الشرف لتطليقها لعدم موافقه والدبه على تركها واتفق مع العامل على مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مفتاح شقته