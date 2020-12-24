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الأمانة العامة لمجلس النواب توضح آخر مستجدات استخراج كارنيهات العضوية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:56 م
المستشار محمد فوزى
المستشار محمد فوزى
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شيرين عادل
قال  المستشار محمد فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب ،  إن فيروس كورونا فى كافة دول العالم يفرض على الجميع تحديات لافتأ إلى أن مجلس النواب يمتلك 600 نائب  ..

وأضاف فوزى " خلال لقاء خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الأمانة العامة لمجلس النواب قامت بتقسيم العمل داخل مجلس التواب على مدار 6 أيام بواقع 100 نائب يوميأ من 10 ص وحتى الخامسة مساءأ لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

 وأشار " فوزى "  لتجهيز كافة الأدوات وبطاقات العضوية قبل حتى وصول النائب إلى المجلس فى دورته الجديدة مقارنة فى الوقت السابق والذى كانت تتم عن طريق ملئ عضو مجلس النواب استمارة ويتم تفريغها ثم يتم طباعته .

ولفت   الأمين العام لمجلس النواب  ،  إلى أن  الأمانة  النواب تعكف حاليأ على استخراج كارنيهات عضوية النواب والترتيب لبداية الفصل التشريعى الثانى .

وتابع ، أن الأمانة العامة لمجلس النواب قامت أول أمس الثلاثاء باستخراج كارنيهات  عضوية القاهرة والدلتا بإجمالى 100 نائب  وتلاه قائمة الجيزة والصعيد بإجمالى 90 نائب واستلموا جميعهم كارنيهات عضويتهم . 













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