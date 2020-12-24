شقيق بيج رامي لـ«صدى البلد»: أخويا عنده إصرار وعزيمة.. وإصابته بكورونا لم توقفه عن تحقيق حلمه

حرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.



و أبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية.

وقال السبيعي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.









وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بيج رامي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986‪، وسط أجواء احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب.





واستقبل رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة د. أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.





وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.



