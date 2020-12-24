لحظة نجاة قط قبل ثوان من هرسه بمحطة فرز نفايات.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد نجاة قط قبل ثوان من هرسه في محطة لفرز النفايات.





وقد أنقذ أحد عمال محطة لفرز النفايات في أوليانوفسك الروسية قطا، حيث لاحظ كيسا بلاستيكيا كبيرا على الحزام المتحرك أخذه للاطلاع على محتوياته، ليجد فيه قطا أنقذه قبل ثوان من هرسه.





وفى سياق متصل أعلنت الصحة الروسية، اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





وسجلت روسيا 29 ألفا و935 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت رقما قياسيا آخر في الوفيات بواقع 635 حالة وفاة.