تسرب كيماوى.. لحظة انفجار ضخم في مصنع للأدوية بـ تايوان.. شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو رصد انفجارا ضخما في مصنع للأدوية في مدينة تاويوان بتايوان.









وقد لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب آخر إثر انفجار في مصنع للأدوية في مدينة تاويوان بتايوان.









وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الأحد الماضى، في اندلاع حريق في مصنع تابع لشركة (SCI Pharmtech) لم يتم إخماده بالكامل حتى أمس الأول، الثلاثاء، كما شوهد دخان كثيف يتصاعد في الهواء لعدة أيام بعد الانفجار.









وأشار محققون إلى أن تسرب مواد كيميائية في المجاري القريبة تسبب في استمرار الحريق على الرغم من التدخل الفوري لرجال الإطفاء.









ووجد رجال إطفاء المدينة الذين تدخلوا لإطفاء الحريق شخصين مصابين، بينهما عامل أجنبي مهاجر من الفلبين يبلغ من العمر 30 عامًا، وجدوه في ظروف حرجة بحروق من الدرجة الثالثة في (80٪ إلى 90٪) من جسده، وتوفي يوم الاثنين في مستشفى تشانغ جونج في مدينة تاويوان.









أما الرجل الآخر فهو في الأربعين من العمر، وأصيبَ بحروق في إحدى يديه.