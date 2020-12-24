صندوق تحيا مصر: نسعى إلى توفير مستلزمات الأطقم الطبية لـ 21 مستشفى للعزل والحميات.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، إن الهدف من المرحلة الخامسة من مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" هو مواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتدعيم 21 مستشفى كقافلة أولى خلال هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير 148 ألف كمامة ما بين كمامات جراحية الخاصة بالأطقم الطبية داخل أقسام العزل، كما يجرى إتاحة 3250 لترًا من الكحول و24 ألف قفاز طبي وكلها تستهلك داخل أقسام العزل بشكل مستمر.

وأضاف محمد مختار، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الهدف من العمل التطوعي أو الخيري أو العمل المجتمعي هو خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية وهناك من الشركاء ما يقرب من 22 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 500 جمعية قاعدية يجرى الوصول من خلالها إلى الفئات المستحقة للدعم.





وأشار"مختار"، إلى أن القافلة التي أطلقها الصندوق بالأمس وصلت لـ11 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 8 دور رعاية أيتام، إذ جرى توفير وإتاحة 4 أطنان من الدواجن لضمان وجود وجبات غذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة سواء الكمامات أو الكحول للوقاية من عدوى كورونا.





وأكد المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، أن يتمثل هدف الصندوق فى تحقيق مطالب الأعمال الخيرية أو العمل المجتمعى، مشيرا إلى المجتمع المصرى يكون دائما هدفه خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء الجمهورية.





وأوضح المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، أن أساس فكرة الصندوق دائما يسعى إلى المشاركة سواء فى التعاون مع كل من أجهزة الدولة و منظمات المجتمع المدنى، حيث أن الدولة قائمة على المساهمات والتبرعات الخاصة من الأفراد والمؤسسات.



