ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صندوق تحيا مصر: نسعى إلى توفير مستلزمات الأطقم الطبية لـ 21 مستشفى للعزل والحميات.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:04 م
محمد مختار
محمد مختار
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، إن الهدف من المرحلة الخامسة من مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" هو مواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتدعيم 21 مستشفى كقافلة أولى خلال هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير 148 ألف كمامة ما بين كمامات جراحية الخاصة بالأطقم الطبية داخل أقسام العزل، كما يجرى إتاحة 3250 لترًا من الكحول و24 ألف قفاز طبي وكلها تستهلك داخل أقسام العزل بشكل مستمر.
 
وأضاف محمد مختار، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الهدف من العمل التطوعي أو الخيري أو العمل المجتمعي هو خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية وهناك من الشركاء ما يقرب من 22 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 500 جمعية قاعدية يجرى الوصول من خلالها إلى الفئات المستحقة للدعم.

وأشار"مختار"، إلى أن القافلة التي أطلقها الصندوق بالأمس وصلت لـ11 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 8 دور رعاية أيتام، إذ جرى توفير وإتاحة 4 أطنان من الدواجن لضمان وجود وجبات غذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة سواء الكمامات أو الكحول للوقاية من عدوى كورونا.

وأكد المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، أن يتمثل هدف الصندوق فى تحقيق مطالب الأعمال الخيرية أو العمل المجتمعى، مشيرا إلى المجتمع المصرى يكون دائما هدفه خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، أن أساس فكرة الصندوق دائما يسعى إلى المشاركة سواء فى التعاون مع كل من أجهزة الدولة و منظمات المجتمع المدنى، حيث أن الدولة قائمة على المساهمات والتبرعات الخاصة من الأفراد والمؤسسات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحيا مصر تكشف تفاصيل المبادرة الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية

صندوق تحيا مصر: حققنا أرقاما قياسية بقوافل التبرع بالدواجن

تستهدف 1000 قرية.. قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية من تحيا مصر

محمد مختار: دور صندوق تحيا مصر يكبر يوميا

تحيا مصر: مليون أسرة تستفيد من القافلة الإنسانية

480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات.. صندوق تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس بأكبر قافلة في العالم

ترشيحاتنا

خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

الحكومة: إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية لمواجهة كورونا

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

الخطيب على رأس وفد الأهلى فى جنازة رئيس نادي الزمالك.. وتأجيل اجتماع المجلس

الأمم المتحدة تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وترفض اتفاق أردوغان والسراج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها .. شاهد أجمل إطلالات كندة علوش

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق