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تعليم

"الدلتا التكنولوجية" تعلن أسماء الفائزين بمنصب أمناء اللجان ورئيس اتحاد الطلاب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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احمد الشاهد
أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور علوي الخولي، الخميس، أسماء الطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020/2021. 

وفاز الطالب فيلوباتير عماد، ميلاد برئاسة الاتحاد والطالب بيشوي كمال حلمي نائبا له ، وبالنسبة للجنة الجوالة والخدمة العامة فازت الطالبة منار السيد رضوان بمنصب أمين اللجنة ، والطالب ماركو منير شحاتة أمين مساعد ، وفي لجة النشاط الاجتماعي فاز الطالب عبد الرحمن محمد الخولي بمنصب أمين اللجنة ، والطالب عبد الرحمن مصطفى محمد أمين مساعد.
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 ‏وبالنسبة للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي فاز الطالب محمد رمضان حمدي بمنصب أمين اللجنة ، والطالب محمد حمدي أحمد امين مساعد ، كما فاز الطالب خالد أمين بمنصب أمين اللجنة الرياضية والطالب الحسين علي عبد العزيز أمين مساعد له ، وفي لجنة النشاط الثقافي فاز الطالب فيلوباتير عماد بمنصب أمين اللجنة ، و الطالب محمد السيد امين مساعد.
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‏وبالنسبة للجنة الفنية فاز الطالب أحمد سعد الدين فرحان بمنصب أمين اللجنة  والطالبة رفيدة منتصر أمين مساعد ، كما فاز الطالب محمد يوسف كامل بمنصب أمين لجنة الأسر وبيشوي كامل أمين مساعد.
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