"الدلتا التكنولوجية" تعلن أسماء الفائزين بمنصب أمناء اللجان ورئيس اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور علوي الخولي، الخميس، أسماء الطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020/2021.





وفاز الطالب فيلوباتير عماد، ميلاد برئاسة الاتحاد والطالب بيشوي كمال حلمي نائبا له ، وبالنسبة للجنة الجوالة والخدمة العامة فازت الطالبة منار السيد رضوان بمنصب أمين اللجنة ، والطالب ماركو منير شحاتة أمين مساعد ، وفي لجة النشاط الاجتماعي فاز الطالب عبد الرحمن محمد الخولي بمنصب أمين اللجنة ، والطالب عبد الرحمن مصطفى محمد أمين مساعد.

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‏وبالنسبة للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي فاز الطالب محمد رمضان حمدي بمنصب أمين اللجنة ، والطالب محمد حمدي أحمد امين مساعد ، كما فاز الطالب خالد أمين بمنصب أمين اللجنة الرياضية والطالب الحسين علي عبد العزيز أمين مساعد له ، وفي لجنة النشاط الثقافي فاز الطالب فيلوباتير عماد بمنصب أمين اللجنة ، و الطالب محمد السيد امين مساعد.

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‏وبالنسبة للجنة الفنية فاز الطالب أحمد سعد الدين فرحان بمنصب أمين اللجنة والطالبة رفيدة منتصر أمين مساعد ، كما فاز الطالب محمد يوسف كامل بمنصب أمين لجنة الأسر وبيشوي كامل أمين مساعد.