اللقاح الآمن هي الإجراءات.. لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: كلكوا هتحصلوا على اللقاح

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن نجاح البروتوكول ليس فقط فى تطبيقه، بل فى إستجابة المريض لطلب الرعاية الصحية.





وطلب "حسنى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من المواطنين بطلب الرعاية الصحية المبكرة، حيث انه كلما تم التشخيص مبكرا كلما زادت نسب الشفاء، والتى من الممكن أن تصل إلى 100%.





وتابع أن مصر هدفها الأساسي هو حماية المصريين، سواء حمايتهم من الوباء أو اللقاح، لافتا: أحنا أخرتنا لقاح، لكن مقفلناش الباب لأى لقاح أخر"، حيث ان اللقاحات المستخدمة الأن هي تعتبر لقاحات تقليدية تم استخدامها من قبل سواء فى الحصبة أو غيرها وتم إثبات فاعليتها وأمانها.





وأشار: "أحنا بنخاف على المصريين وهدفنا هو صحتهم"، مضيفا إلى أن اختيار اللقاح هدفه الأول هو الأمان والفاعلية، مطمئنا المواطنين: "لا تقلقوا كلكم ستتلقوا اللقاح و هتكونوا بأمان"، واللقاح الأمن هي الإجراءات الاحترازية.



