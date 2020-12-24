بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها .. شاهد أجمل إطلالات كندة علوش





وعلقت كندة علوش على الصورة قائلة "كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وانا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل اللي بتتمناه Happy Birthday my love".









وتتميز الفنانة كندة علوش بارتداء الملابس الجذابة والناعمة، والألوان البسيطة التي تتناسب معها وتكشف عن جمالها، وتميل الى ارتداء الفساتين المبهجة، والبناطيل الكلاسيكية مع الجواكت الانيقة لمظهر أنيق.









وتفضل اختيار اللون البني الطبيعي لشعرها الطويل، وتحرص على تسريحة بطرق مختلفة ومميزة تتناسب مع ملامح وجهها، وإطلالتها الجذابة.









وإليكم أبرز صور الفنانة كندة علوش...







