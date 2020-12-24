مستشار وزيرة الصحة: 80% من إصابات كورونا لا تظهر عليها أعراض

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن مصر أصبحت في قلب الموجة الثانية وهو ما يدعو إلى الحذر، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقلل فرص الإصابة بالفيروس المستجد، وهو ما يدفع كل فرد إلى التعامل بمسؤولية مع الوضع وبخاصة إذا كان من بين أفراد أسرهم مصابين بأمراض مزمنة أو إذا كانوا من الأشخاص المعرضين للخطر إذا أصيبوا للمرض بصفة عامة، ولفتت إلى أن ما يتراوح بين 80% و85% من إصابات كورونا لا تظهر عليها الأعراض أو خفيفة جدًا.

وأضافت نهى عاصم، خلال استضافتها فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن فترة حضانة الفيروس تمتد من 3 أيام إلى 15 يومًا، وهي عبارة عن بداية استقبال الجسم للعدوى، أما فترة العزل فيجب أن تستمر لـ10 أيام أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض، وتابعت: "بقينا نشوف أسر بالكامل مصابة بفيروس كورونا، وده معناه إن الالتزام داخل البيوت فيه مشكلة، ويجب الاهتمام بالتهوية".





وأشارت"عاصم"، إلى أن معدل الإصابات أزداد أكثر بمستشفيات العزل خلال شهر مايو، مشيرة إلى أن السبب كان نتيجة تطبيق بروتوكول العزل المنزلي، فبالتالى الأشخاص التى لم تكن لديهم أعراض بدأت بالوجود فى المنزل، فأصبحت الحالات التى لديها كورونا موجودة بشكل أكبر فى المستشفيات الخاصة بالعزل.





وأكدت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أنه كان هناك حوالى 10 ألاف مريض خلال شهر أغسطس بمستشفيات العزل، موضحة أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي، معنية بمراجعة الأبحاث ومقترحات الأبحاث، من أجل دراسة من الناحية العلمية والأخلاقية.





وأوضحت، أن عامل الوقت خلال أزمة كورونا كان يلعب دور أساسي خلال وتعديلات الأبحاث الخاصة بكورونا، منوهة: لجنة أخلاقيات البحث العلمي تلقت 69 بحث خاص بفيروس كورونا الفترة الماضية، من مجموع 284 بحث، متابعة: متوسط أيام العمل بين الجنة والقرارات يتراوح بين 7 أيام.



