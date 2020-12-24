ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لتعديلها وتقويمها..أزهري: علينا محاسبة النفس قبل الوقوف أمام الله

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:47 م
السيد عرفة، أحد علماء
السيد عرفة، أحد علماء الأزهر الشريف
Advertisements
إسراء صبري
قال السيد عرفة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عمره عبارة عن بضعة أيام، ولهذا أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على استغلال الوقت فيما هو صالح ومفيد للناس، بالإضافة إلى وضع التقرب من الله عز وجل من ضمن استغلال الوقت.

وأكمل "عرفة"، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، علينا أن نقف مع أنفسنا ونراجع كل ما قمنا به خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تقويم وتصحيح تصرفاتنا لما هو أفضل لنا وللآخرين، معقبا: نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية التسامح والحلم والعفو عن الناس.


وتابع: علينا أن نحاسب أنفسنا أمام الله قبل أن يتم محاسبتنا في الآخرة، معقبا: محاسبة النفس الآن تتيح فرصة للتغيير والتقرب إلى الله قبل حساب الآخرة.

وأشار إلى أن الأسلام لا يوجد لديه طبقات ولا يوجد فرق بين عربي وأعجمي، ولهذا يجب علينا أن نبتعد عن التعامل مع الأشخاص على أساس ىطبقاتهم ومستواهم وغيره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف كان النبي محمد متممًا لمكارم الأخلاق؟ شيخ الأزهر يجيب

بث مباشر لاحتفال مركز الأزهر للفتوى بالمولد النبوي الشريف

كبار علماء الأزهر يحتفلون بذكرى المولد النبوي في مؤسسة البيت المحمدي

داعية إسلامي: التفاؤل وحسن الظن بالله من أعظم العبادات

خالد الجندى: لا يوجد علم اسمه تفسير الأحلام.. فيديو

40 عام معصية تحبس المطر عن بنى إسرائيل| حكاية سيدنا موسى والعاصي

ترشيحاتنا

بيج رامي يصل مطار القاهرة قادما من نيويورك بعد التتويج بالبطولة العالمية

وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

#طارق_العريان يتصدر تويتر بعد هجوم أصالة.. تفاصيل

قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

هوندا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها CIVIC TYPE R | صور