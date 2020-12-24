لتعديلها وتقويمها..أزهري: علينا محاسبة النفس قبل الوقوف أمام الله

قال السيد عرفة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عمره عبارة عن بضعة أيام، ولهذا أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على استغلال الوقت فيما هو صالح ومفيد للناس، بالإضافة إلى وضع التقرب من الله عز وجل من ضمن استغلال الوقت.



وأكمل "عرفة"، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، علينا أن نقف مع أنفسنا ونراجع كل ما قمنا به خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تقويم وتصحيح تصرفاتنا لما هو أفضل لنا وللآخرين، معقبا: نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية التسامح والحلم والعفو عن الناس.





وتابع: علينا أن نحاسب أنفسنا أمام الله قبل أن يتم محاسبتنا في الآخرة، معقبا: محاسبة النفس الآن تتيح فرصة للتغيير والتقرب إلى الله قبل حساب الآخرة.



وأشار إلى أن الأسلام لا يوجد لديه طبقات ولا يوجد فرق بين عربي وأعجمي، ولهذا يجب علينا أن نبتعد عن التعامل مع الأشخاص على أساس ىطبقاتهم ومستواهم وغيره.



