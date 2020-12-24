عزل منزلي لأمين حزب مستقبل وطن بالغربية لاصابته بفيروس كورونا

أعلنت مصادر داخل المكتب التتفيذي لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية اليوم بدء العزل الصحي المنزلي للمحاسب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ أمين مستقبل وطن لاصابته بفيروس كورونا كما ي خضع للعزل المنزلي .





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وتابعت المصادر ان عضو مجلس الشيوخ تحت الرعايه والملاحظه العلاجيه وتتحسن صحته بشكل جيد ويتلقى العلاج داخل منزله خاص.

كما نعي الدكتور هاني دنيا أمين نقابة صيادلة الغربية، الدكتور جميل فضل الله، صيدلي، اليوم، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل الجثمان ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في تلك الحالات.





كان الراحل، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزله داخل مستشفى العزل وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي الى أن وافته المنيه .





كما باشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحه بالغربية حاله التاهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية .





وكلف "حميده" مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة باهميه توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا حفاظًا على ارواح المواطنين .





وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي .





كما كلف وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحيه بأهمية التأكد من سلامه العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا .