نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: سنطلق قوافل طبية وسنشارك في تنمية العشوائيات

قال الطالب إسلام لطفي جمعة، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن تطوير العشوائيات تعد من أعمال الهامة التي سوف يركز الاتحاد عليها، خاصة أنها تعد من المبادرات الهامة التي أطلقها رئيس الجمهورية وأن منطقة حلوان مليئة بالمناطق العشوائية التي تعاني من قلة الإمكانيات.





وصرح إسلام ل "صدى البلد" بأن جامعة حلوان حريصة على تطوير ودعم المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة، وتقوم الجامعة بأعمال تطوير منطقة عرب راشد الموجودة بجانب الجامعة، في إطار خطة الجامعة لتطوير المناطق المحيطة بها.





واستطرد قائلا إن الاتحاد سوف يركز على إطلاق قوافل طبية داخل وخارج الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب والمواطنين وتنمية المناطق العشوائية، لتأكيد الدور المجتمعي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق دور فعال ومؤثر وريادي فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة.





أعلنت جامعة حلوان أسماء رئيس اتحاد ونائب رئيس الاتحاد بجامعة حلوان، وقامت انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وجاء فوز الطالب على السيد على من كلية الطب رئيس اتحاد جامعة حلوان.





وفوز الطالب إسلام لطفى جمعة بالفرقثة الرابعة بكلية تكنولوجيا التعليم بقعد نائب رئيس الجامعة.





وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصي قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي





واختتمت جامعة حلوان اليوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.

المارثون الانتخابي





اعلنت جامعة حلوان اسماء رئيس اتحاد ونائب رئيس الاتحاد بجامعة حلوان ، وقامت انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





وجاءت فوز الطالب على السيد على من كلية الطب رئيس اتحاد جامعة حلوان





وفوز الطالب إسلام لطفى جمعة بالفرقثة الرابعة بكلية تكنولوجيا التعليم بقعد نائب رئيس الجامعة



