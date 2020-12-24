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اقتصاد

على أعتاب اتفاق تجاري.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يختلفان بسبب صيد الأسماك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وكالات
أصبح الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أعتاب التوصل لاتفاق تجاري يجنبهما نهاية فوضوية لخروج بريطانيا من التكتل "البريكست" الذي عصف بمشروع بدأ قبل 70 عاما لتوحيد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن شأن التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة تحاشي أقسى نهاية ممكنة لخروج بريطانيا، لكن لندن مقبلة على علاقات أبعد كثيرا عن أكبر شريك تجاري لها مما تصوره أحد تقريبا عند التصويت على خروجها من الاتحاد في 2016.

وقالت مصادر لرويترز في لندن وبروكسل إن الاتفاق بات وشيكا إذ أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت متأخر الليلة الماضية مع وزرائه في حين عكف المفاوضون في بروكسل على مجموعة من النصوص القانونية.

ولم يرد تأكيد رسمي للتوصل لاتفاق لكن من المتوقع أن يعقد جونسون مؤتمرا صحفيا قبل سبعة أيام فقط من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم 31 ديسمبر.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني "بالتأكيد يشير الزخم الموجود والتوقعات إلى أننا سنحصل على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد عشية عيد الميلاد ويمكنني أن أخبرك أن ذلك سيكون مبعث ارتياح كبير".

ويعطل الخلاف على كمية الأسماك التي يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي صيدها من المياه البريطانية إعلان أحد أهم الاتفاقات التجارية في تاريخ أوروبا الحديث.

هذا وخرجت بريطانيا رسميا من التكتل يوم 31 يناير لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تظل خلالها قواعد التجارة والسفر والأعمال بدون تغيير لكن هذه الفترة الانتقالية ستنتهي بنهاية العام.
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