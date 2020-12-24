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اقتصاد

صادرات السعودية النفطية تتراجع في أكتوبر بنحو الثلث

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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وكالات
تراجعت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر 18.9 مليار ريال، أي ما يعادل 5.04 مليار دولار، منخفضة بنحو الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3%.

وتراجع إجمالي الصادرات بـ 24.7%، وهو ما يعود بصفة أساسية إلى انخفاض شحنات النفط، والتي شكلت نحو الثلثين من الإجمالي مقارنة مع ثلاثة أرباعه في أكتوبر  من العام الماضي.

هذا وهبطت صادرات النفط 32.7% على أساس سنوي، لكنها مرتفعة 3.7% مقارنة مع.

وارتفع إجمالي الصادرات مقارنة مع سبتمبر 8.4% بما يعادل 4.48 مليار ريال.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع انكماش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم 5% هذا العام.
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