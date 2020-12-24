صادرات السعودية النفطية تتراجع في أكتوبر بنحو الثلث

تراجعت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر 18.9 مليار ريال، أي ما يعادل 5.04 مليار دولار، منخفضة بنحو الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3%.



وتراجع إجمالي الصادرات بـ 24.7%، وهو ما يعود بصفة أساسية إلى انخفاض شحنات النفط، والتي شكلت نحو الثلثين من الإجمالي مقارنة مع ثلاثة أرباعه في أكتوبر من العام الماضي.



هذا وهبطت صادرات النفط 32.7% على أساس سنوي، لكنها مرتفعة 3.7% مقارنة مع.



وارتفع إجمالي الصادرات مقارنة مع سبتمبر 8.4% بما يعادل 4.48 مليار ريال.



وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع انكماش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم 5% هذا العام.