زوجة الشهيد هاني سليمان من البرلمان: مصر تعيش مرحلة "يد تبني وأخرى تحمل السلاح"

قالت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية شرق الدلتا وزوجة الشهيد عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، إن الإرهاب سقط وسيسقط ولن تقوم له قائمة.





وأضافت في تصريحات خاصة عقب استلام كارنيه العضوية بمجلس النواب: "أقول للبرلمان الأوروبي لماذا لا تتحدثون عن ضحايا العمليات الإرهابية و لماذا تحصلون على معلوماتكم من مصادر غير دقيقة و عبر أبواق كاذبة".





وتابعت: مصر تحارب الإرهاب وتقوم بالبناء لتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية "يد تبني ويد تحارب الإرهاب"، مهاجمة العناصر الإرهابية التي تثير الاضطرابات في الدول المجاورة مهاجمة الدول الداعمة للارهاب والمحرضة عليه والممولة له.





وقالت النائبة سكينة سلامة: "وجودي كعضو في البرلمان من خلال القائمة الوطنية يؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلي عن أبنائها ممن ضحوا من أجل هذا الوطن موجهة الشكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية على دعم الشهداء وأسرهم.



