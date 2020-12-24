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أصل الحكاية

القرن الرابع عشر.. أوروبا تعرف العملة الورقية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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مايكل عياد
لم تصل النقود إلى أوروبا سوى في القرن الـ14 ولم تتطور إلى ما يشبه وظيفتها الحالية سوى في القرن الـ17، فكان أول مصرف أوروبي يصدر العملة الورقية هو مصرف ستوكهولم في عام 1660 إلا أنه فشل في عام 1664 بالايفاء لدفع قيمة كل ما اصدره من عملات ورقية بالذهب، فأعلن إفلاسه في ذلك العام.


وفي عام 1669 بدأ مصرف اسكتلندا بإصدار العملات الورقية، ولا يزال حتى الآن -بعد أكثر من 300 عام- يقوم بهذه المهمة بنجاح، ليصبح بذلك المصرف الذي أصدر عملات ورقية لأطول وقت دون توقف.


وفي عام 1660 أصدرت العملة الورقية لأول مرة في أمريكا وذلك في مستعمرة خليج ماسشوتس (إحدى المستعمرات 13 التي تؤلف أمريكا في ذلك الحين)، إلا أن العملات الورقية كانت تصدرها مصارف خاصة مما جعل البعض يرفض استلام عملات التي تصدرها مصارف لا يثق بها، بل وقد كان البعض يستلم عملات أخرى بأقل من قيمتها لنفس السبب.


وبسبب المشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود المعدنية، خاصة معدني الذهب والفضة، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعى،تم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود معدنية متى أراد حاملها ذلك.


وبعد ذلك تطورت الأوراق النقدية بتطور النقد فأصبحت قيمتها ليست نابعة من القدرة على تحويلها إلى نقود معدنية وإنما أصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى النقود القانونية.
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