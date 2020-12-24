نشرة أخبار التوك شو.. الصحة تكشف تفاصيل علاج كورونا المصري.. والأرصاد تكشف طقس الخميس وتوقعات سقوط الأمطار





تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية...









قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، معقبا: "عمرنا ما هنكون راضيين عن اللي بنعمله.. عشان هدفنا هو عدم إصابة أي مواطن بفيروس كورونا".





وأضاف "حسني" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد من قليل، أن دواء الريمديسفير لاقى ردودًا من كل الدول، إلا أن مصر لم تنصاع وراء تلك الأقاويل، وقررنا إجراء الأبحاث من أجل التأكد من صحته، وبالفعل أثبتنا مدى تأثيره على صحة المواطنين.





وأوضح أن وزارة الصحة قامت بأكبر دور خلال أزمة كورونا وهو دراسة الأدوية ومدى إيجابيتها، معقبًا: "قمنا بإنشاء مركز أبحاث للتأكد من فاعلية الأدوية".





وتقدم رئيس اللجنة بالشكر لكل صانعي الدواء في مصر، معقبا: "بروتوكول العلاج أصبح يصنع في مصر بنسبة 100%، مصر مازالت وستظل الدولة الرائدة، معقبًا: "قريب نستطيع أن نتخطى الأزمة".





وأكد أن هناك العديد من الدول العربية التي تتواصل مع وزارة الصحة باستمرار من أجل توفير بعض الأدوية الخاصة بكورونا.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الطقس معتدل خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس، ولكنه بارد خلال فترات الليل على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، الخميس، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والطقس معتدل على السواحل أيضا.





أما على جنوب سيناء فتشهد رياحا نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ويكون الطقس بارد ليلا.





ويستمر الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.





وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع أن يكون هناك نسب أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية.





أما عن حالة البحر المتوسط، فمعتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية









قال أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة و الباطنة بطب عين شمس، إنه تم دراسة حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء من عدمه، وأكد نتيجة الدراسة على أن الفيروس ينتقل بالأساس عن طريق الرزاز، وأيضا يمكن أن يتم نقله عن طريق الهباء الجوي، ولهذا ننصح بعدم التواجد في أماكن مغلقة.





وأكد "عقبة" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، على ضرورة ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التباعد الجسدي يجعل نسبة الإصابة شبه منعدمه، ونوه إلى ضرورة تقليل عدد العاملين في الأماكن المغلقة وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.





وتابع: وزارة التربية والتعليم وضعت نظاما مخصصا لمتابعة الدراسة خلال أزمة كورونا، ولهذا لا تقع مسئولية إصابة الأطفال على الوزارة فقط بل أيضا تقع على المنزل من خلال التوعية وتعليمهم العادات الصحية.





وأوضح، أن تحورات الفيروس جعلته أكثر انتشار، وأكثر إصابة للأطفال والمراهقين، مشددا على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال مثلما يحدث في الخارج.









قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن دواء التاميفلو ليس له علاقة بعلاج فيروس كورونا، ولكنه دواء خاص بالإنفلونزا، معقبا: سبب وضعه في اللقاح سابقا هو تزامن فيروس كورونا مع الإنفلونزا فقط.





وتابع "حسني" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، : دواء التاميفلو لم يثبت إيجابياته في العلاج من فيروس كورونا في أي دولة بالعالم، معقبا: في حالة وجود أعراض إنفلونزا يمكن أن يتناول المريض الدواء مع الآخرين لحين ظهور التحاليل.





وأكمل: دواء إيفرمكتين ظهر في شهر 5 بعد وضع البروتوكولات علاج كورونا بالفعل، موضحا أن الدراسات المصرية والعالمية أوضحت مدى إيجابية هذا الدواء في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة.





وأضاف، ليس له أعراض جانبية شديدة حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم وضع الدواء بعد إجراء العديد من الدراسات عليه للتأكد من مدى فاعليته.





وأكد على أن مصر لا تضع أي دواء داخل البروتوكول إلا بعد إجراء الدراسات الخاصة به، موضحا أن استخدام لقاح إيفرمكتين لا ينصح باستخدامه كوقاية، معقبا: يمكن أن يقوم الجسم بإنتاج أجسام مضادة ضد الدواء فيما بعد.









قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تواصلت مع بريطانيا بشأن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، قائلا: "إن كل ما حدث كان تطور فقط لكورونا، ولا وجود لسلالة جديدة لها".





وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان التغير فى الفيروس أدى إلى سرعته فى الانتشار، ولكنها لم تؤدي إلى تغيير فى التشخيص أو طرق العلاج، فبالتالي البروتوكول القائم كما هو.





وتابع أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا متابعة على مدار الساعة كل ما هو جديد.





وأكدت أنه قبل زيادة الأعداد وقامت وزيرة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا بإعلان أن شهر ديسمبر ويناير هما شهران الفيروسات التنافسية، وأنه من المتوقع أن تزيد الأعداد، مضيفا إلى أن زيادة الأعداد ليست خاصة بمصر، بل أعلنت وزارة الصحة العالمية أن الأسبوع الواحد وخمسون لفيروس كورونا هو أسوء أسبوع على مستوى العالم قي الأعداد.





وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات، ولكن الأهم أن تلك الزيادة لم ترهق وزارة الصحة المصرية والأطباء المصريون، حيث أنه يتم عمل استعدادات واتخاذ إجراءات احترازية، كما أنه تم فتح مستشفيات جديدة بأطباء مدربين.









قال الدكتور صلاح الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية والرئيس السابق للجمعية اللبنانيبة الصدرية، إن المعلومات الأولية عن سلالة كورونا الجديدة أنها تنتشر بسرعة أكثر من الفصيلة الأولى بحوالى 70%، ولكن جميع المعطيات لا تدل على أنها أشرس وأخطر حاليا.





وأضاف صلاح الدين، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يترقب التفصيل الجيني الكامل للسلالة، ولكن الحالات التى يتم رؤيتها لا تدل على شراسة أكثر أو خطورة، موضحا أنه لا يوجد هناك إختلاف جديد فى التركيب الجينى لفيروس كورونا الجديد.





وتابع أن التغيرات التي تحدث للفيروسات بشكل عام هى شئ يحدث لأي فيروس أخر، وليس فقط لكورونا، لافتا إلى أن هناك حالات إستثنائية بشأنها ألا يتغير الفيروس كلما تطور.





وفى سياق أخر، قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن القوات المسلحة الماليزية ستواصل إرسال كتيبة عسكرية لتنفيذ مهام بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.





وأوضح وزير الدفاع - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم /الخميس/ - أن الكتيبة الماليزية الثامنة المكونة من 850 فردًا التي توجد حاليًا في لبنان ستواصل مهامها وستلتزم بإجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها الحكومة اللبنانية من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا.





وأشار الوزير إلى أن الكتيبة لن تشارك في عملية الوقاية من انتشار عدوى كورونا التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لأن الكتيبة مكلفة بالحفاظ على سلامة السكان وأمنهم في مناطق محددة مسبقًا.









قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن برنامج وعى تم اطلاقه فى فبراير 2020 ويعمل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بالوزارة ويستهدف كل الفئات الاولى بالرعاية الاكثر فقرًا واكثر احتياجًا بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة، وكل المشروعات تهتم وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.





وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أن برنامج وعى يقدم دعم اجتماعى لكل فئات وطوائف المجتمع.





وكشفت أن الهدف الرئيسي لمبادرة وعي هو تقديم الدعم المعلوماتي والثقافي للمواطنين فى الأقاليم والقرى، وجميع محافظات الصعيد.





ولفتت إلى أنهم توصلوا لـ 12 قضية تهم المواطنين منها: العمل كرامة ومستقبل، وأهمية التعليم والتعليم قوة فى العمر، وصحة المرأة وصحة الطفل، 2 كفاية و قدر تحول الإعاقة إلى طاقة.





و قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن " برنامج وعي للتنمية الاجتماعية" التي أطلقته الوزارة، يهدف إلى تكوين ثورة فكرية وصحوة للأمة، إضافة الى البرنامج يهدف إلى النزول الميداني للمجتمعات الريفية والنائية والمناطق العشوائية، للتقرب منهم أكثر



