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رياضة

اجتماع مجلس الأهلي في موعده بالفيديو كونفراس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن مجلس إدارة الأهلي سوف ينقعد في موعده الخامسة مساءًا عبر تقينة الفيديو كونفراس .

وقالت المصادر ان الإجتماع كان محددًا له من البداية في الخامسة مساءًا ولم يتم تأجيله كما تردد.

وأضافت أن محمود الخطيب رئيس النادي شارك في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقته لإدارة نادي الزمالك وعاد إلي النادي لقيادة الإجتماع الذي يتم عبر تقنية الفيديو كونفراس.

ويناقش المجلس العديد من الملفات أبرزها تصور فندق صغير للاعبين بدلًا من مدرج التتش القديم، كما يناقش ملف الإنشاءات في الشيخ زايد والفرع الجديد بالتجمع الخامس.

ويستمع لتقرير مفصل من الإدارة القانونية بالنادي حول  آخر مستجدات موقف القضايا التي تم رفعها بسبب لافتات نادي القرن.

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