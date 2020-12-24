بلاغ مشاجرة بمصر الجديدة يكشف عن قضية اتجار فى الآثار





كشف بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة مصر الجديدة عن قضية اتجار فى الآثار ، حيث نجح رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط طرفي المشاجرة والقطع الآثرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .





تبلغ للعميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة من قسم شرطة مصر الجديدة بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأهالي بمنطقة منشية البكري دائرة القسم .





بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين موظف بشركة وضبط بحوزته عدد 3 تماثيل صغيرة الحجم " مقلدين " وبصحبته طالب وبين صاحب محل ملابس ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة .





وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، أقر الأول بحيازته للتماثيل المقلدة المضبوطة بحوزته بقصد إستخدامها في أعمال النصب على المواطنين.





وأضاف بسابقة تعرفه علي الثاني من خلال موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وارتباطهما بعلاقة صداقة وإتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل ، إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي " دون إصابات" .





بمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .



