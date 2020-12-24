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حوادث

بلاغ مشاجرة بمصر الجديدة يكشف عن قضية اتجار فى الآثار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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محمد صبري

كشف بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة مصر الجديدة عن قضية اتجار فى الآثار ، حيث نجح رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط طرفي المشاجرة والقطع الآثرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تبلغ للعميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة من قسم شرطة مصر الجديدة بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأهالي بمنطقة منشية البكري دائرة القسم .

 بالانتقال والفحص تبين أن  المشاجرة وقعت بين موظف بشركة وضبط بحوزته عدد 3 تماثيل صغيرة الحجم  " مقلدين " وبصحبته طالب وبين صاحب محل ملابس ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة .

 وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، أقر  الأول بحيازته للتماثيل المقلدة المضبوطة بحوزته بقصد إستخدامها في أعمال النصب على المواطنين.

 وأضاف بسابقة تعرفه علي الثاني من خلال موقع التواصل الإجتماعي  " فيس بوك " وارتباطهما بعلاقة صداقة وإتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها  عقب إيهامه بأثريتها واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل ، إلا أنه حضر    دون المبلغ المالي المتفق عليه  فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم  على الآخر بالضرب بالأيدي " دون إصابات" .

بمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها ، تحرر عن ذلك  المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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