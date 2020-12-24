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اقتصاد

دعوى قضائية لحل مجلس إدارة اتحاد الصناعات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أقامت غرفه الحرف اليدوية ممثلة في مسعد عمران رئيس الغرفة، دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري تطلب فيها حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، طبقا لنص المادة 3 للقانون رقم 70 لسنه 2019.


وقال عمران، أنه وجه ادارة الشئون القانونية برئاسة المستشار أحمد سلطان بإقامة الطعن علي استمرار مجلس إدارة الاتحاد الحالي بسبب انتهاء مدته وفق صحيح القانون والتي انتهت سبتمبر 2019، حيث أن المجلس قد أنهي فترته قانونيًا، فيما تم قيد الطعن برقم 18550 .



واضاف عمران، أن استمرار المجلس الحالي يضع علامات استفهام كثيرة، حول صحيح القانون، مضيفا استلزم الأمر ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح لتصحيح مسار الصناعة المصرية بدأ من اتحاد الصناعات.

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